Валерий Непомнящий назвал лучшую команду года в РПЛ

08-12-2025 23:37

Российский специалист Валерий Непомнящий поделился своим мнением о том, какая команда, на его взгляд, была самой яркой в первой половине текущего сезона Мир РПЛ.

– Мне кажется, что на этом отрезке «Краснодар» выглядел сильнее всех остальных. Конечно, «Зенит» не уступает «Краснодару» по составу и индивидуальному мастерству футболистов. Однако «Зенит» действует словно в привычной, комфортной зоне, из-за чего ему порой становится сложно в непростых матчах. Темп игры у «Зенита» довольно низкий даже по меркам нашего чемпионата. Безусловно, у питерской команды есть опытные игроки, но и их мастерство не позволяет легко обыгрывать большинство соперников, просто играя на классе.

У «Краснодара», напротив, видно стремление прибавлять в движении и скорости. Ярко об этом заявила последняя встреча с ЦСКА, где «Краснодар» показал себя сильнее за счет высокой интенсивности и мощи. Что будет через пару месяцев - посмотрим, но сейчас команда явно превосходит соперников по заряженности на борьбу и физической мощи. В последнем матче ЦСКА проиграл «Краснодару» почти во всех единоборствах, что говорит о настрое команды. В целом, если учитывать подбор игроков и структуру игры, у «Краснодара» сегодня лучшие показатели в лиге, – подчеркнул Непомнящий в интервью корреспонденту "Чемпионата" Николаю Баранову.