Неймара могут вызвать в сборную Бразилии

Дата публикации: 02-08-2025 11:00

Главная звезда «Сантоса» Неймар может вновь оказаться в составе национальной команды.



Согласно данным издания «AS», наставник «селесао» Карло Анчелотти рассматривает кандидатуру экс-игрока «Барселоны» и «ПСЖ» для участия в отборе к грядущему мировому первенству.



Нападающий фигурирует в расширенном списке претендентов, однако окончательное решение о вызове будет принято после оценки физической формы футболиста в предстоящих играх за клуб.



В сборной Бразилии намерены проанализировать уровень готовности Неймара, прежде чем доверить ему место в составе. Отметим, что последний раз 33-летний ветеран выступал за «жёлто-зелёных» в 2023 году.



В сентябре Бразилию ждут два матча отборочного цикла чемпионата мира против Чили и Боливии.