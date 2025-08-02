Неймара могут вызвать в сборную Бразилии
Дата публикации: 02-08-2025 11:00
Главная звезда «Сантоса» Неймар может вновь оказаться в составе национальной команды.
Согласно данным издания «AS», наставник «селесао» Карло Анчелотти рассматривает кандидатуру экс-игрока «Барселоны» и «ПСЖ» для участия в отборе к грядущему мировому первенству.
Нападающий фигурирует в расширенном списке претендентов, однако окончательное решение о вызове будет принято после оценки физической формы футболиста в предстоящих играх за клуб.
В сборной Бразилии намерены проанализировать уровень готовности Неймара, прежде чем доверить ему место в составе. Отметим, что последний раз 33-летний ветеран выступал за «жёлто-зелёных» в 2023 году.
В сентябре Бразилию ждут два матча отборочного цикла чемпионата мира против Чили и Боливии.