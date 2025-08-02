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Винисиус отклонил предложение «Реала» о продлении контракта

Дата публикации: 02-08-2025 11:00

Винисиус Жуниор, фланговый нападающий мадридского «Реала», продолжает оставаться в заголовках футбольных новостей.

По информации «Cadena SER», 25-летний ответил отказом на предложение «королевского клуба» о пролонгации трудового соглашения. Агенты бразильца посчитали предложенные условия недостаточно привлекательными с финансовой точки зрения.

Винисиус настаивает на заработной плате, сопоставимой с той, что получает Килиан Мбаппе. Вингер рассчитывает на предстоящий сезон, чтобы своими выступлениями доказать свою ценность и оправдать запрос на более высокий доход.

Ранее в СМИ сообщалось, что базовые оклады Винисиуса и Мбаппе находятся на схожем уровне. Тем не менее, французский бомбардир получает больше за счет значительного подписного бонуса, который был выплачен ему при переходе в статусе свободного агента.

Нынешний договор сторон в силе до 30 июня 2027 года.

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