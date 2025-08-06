«Ювентус» намерен подписать Тонали

Дата публикации: 06-08-2025 10:17

Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Сандро Тонали может снова сыграть в Серии А.



«Gazzetta dello Sport» информирует, что в сотрудничестве с футболистом сборной Италии заинтересован «Ювентус». Руководство «бьянконери» намерено вступить в переговоры с английским клубом относительно возможного перехода Тонали, чья рыночная стоимость, согласно «Transfermarkt», составляет 60 млн евро.



Напомним, два года назад «сороки» приобрели хавбека у «Милана» за € 59 млн. В прошедшем сезоне Тонали сыграл 45 матчей в различных турнирах, записав на свой счет 6 голов и 3 ассиста.



Действующее соглашение 25-летнего Сандро с «Ньюкаслом» в силе до середины 2028 года.