Форвард «ПСЖ» Рамуш может продолжить карьеру в АПЛ

Дата публикации: 06-08-2025 10:17

Четыре английских клуба проявляют интерес к нападающему «Пари Сен-Жермен» Гонсалу Рамушу. На страницах «CaughtOffside» сообщается о том, что в числе претендентов на игрока – «Ливерпуль», «МЮ», «Астон Вилла» и «Ньюкасл».



Согласно данным источника, футболиста не устраивает его положение во французском клубе. Гонсалу хочет получать больше игровой практики, а потому может рассмотреть вариант со сменой команды.



Отмечается, что приоритетным вариантом для усиления линии атаки «Ливерпуля» остается Александер Исак из «Ньюкасла». Однако, если трансфер шведа не состоится, «красные» могут полностью переключить свое внимание на Рамуша.



В прошедшем сезоне португальский форвард поучаствовал в 46 встречах (1811 минут) за «ПСЖ» во всех соревнованиях, забив 19 голов и отдав 6 результативных передач.



Контракт Рамуша с действующим чемпионом Франции актуален до 30.06.2028. По оценкам экспертов сайта Transfermarkt.de, его текущая стоимость составляет 40 миллионов евро.