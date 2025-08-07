Лука Модрич озвучил стоящие перед ним задачи в "Милане"

Дата публикации: 07-08-2025 11:00

Хорватский полузащитник Лука Модрич, недавно ставший игроком «Милана», поделился своими ожиданиями и целями накануне старта нового сезона в Серии А. Опытный футболист подчеркнул, что готов отдать все силы ради командного успеха и стремится внести максимальный вклад в игру «россонери».

— Я здесь, чтобы помогать команде, — заявил Модрич в интервью для издания *PianetaMilan.it*. — В футболе никто не может добиться чего-то в одиночку. Это командный вид спорта, и я всегда придерживался именно такой философии.

Переход в «Милан» стал для Модрича новым этапом в карьере после многих лет, проведённых в мадридском «Реале». Несмотря на возраст, хорват продолжает оставаться игроком высокого уровня и способен укрепить середину поля «Милана» как за счёт своего мастерства, так и благодаря огромному опыту в топ-матчах.

Модрич известен своей трудоспособностью, умением управлять темпом игры и находить нестандартные решения даже в самых сложных ситуациях. Его приход может стать важным элементом в стремлении миланского клуба вернуть себе чемпионские амбиции.

Напомним, что новый сезон Серии А стартует в середине августа, и поклонники «Милана» с нетерпением ждут, как проявит себя один из лучших полузащитников своего поколения в новом окружении и в рамках итальянского футбола.