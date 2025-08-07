23-летний швейцарский полузащитник Ардон Яшари перешел в "Милан"

Дата публикации: 07-08-2025 11:01

23-летний швейцарский полузащитник Ардон Яшари официально стал игроком «Милана». Итальянский клуб объявил о завершении трансфера футболиста, который ранее защищал цвета бельгийского «Брюгге».

Сумма сделки составила 39 миллионов евро, а соглашение с игроком подписано до лета 2030 года. В новой команде Яшари будет выступать под 30-м номером. Уроженец Швейцарии албанского происхождения считается одним из самых перспективных молодых хавбеков Европы, и «россонери» связывают с ним большие надежды.

В минувшем сезоне чемпионата Бельгии Яшари провёл 35 матчей, отметившись тремя голами и четырьмя результативными передачами. Он стабильно выходил в основном составе «Брюгге» и зарекомендовал себя как универсальный полузащитник, способный эффективно действовать как в обороне, так и в атаке. Его работоспособность, техника и тактическое мышление привлекли внимание скаутов ведущих европейских клубов, и «Милан» в итоге сумел опередить конкурентов в борьбе за подписание игрока.

Переход Яшари в стан «россонери» вписывается в стратегию клуба, направленную на омоложение состава и укрепление ключевых позиций. Ожидается, что уже в предстоящем сезоне швейцарец получит немало игрового времени и начнёт адаптацию к итальянскому футболу.

Старт нового сезона Серии А намечен на середину августа, и болельщики с интересом ждут дебюта нового приобретения.