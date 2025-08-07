35-летний Томас Мюллер перешел в "Ванкувер Уайткэпс"

Дата публикации: 07-08-2025 11:02

35-летний экс-форвард сборной Германии Томас Мюллер решил продолжить карьеру за океаном. После завершения многолетнего этапа в «Баварии» он перебрался в североамериканскую МЛС, подписав контракт с канадским клубом «Ванкувер Уайткэпс».

Мюллер покинул мюнхенскую команду в статусе свободного агента, завершив впечатляющий путь, в течение которого он стал одним из символов клуба. За «Баварию» он провёл более 600 матчей, выиграл множество трофеев, включая Лигу чемпионов, и навсегда вписал своё имя в историю немецкого футбола. Теперь же нападающий откроет новую страницу карьеры в Канаде.

Контракт с «Ванкувером» рассчитан до конца 2025 года. В соглашение также включён пункт, связанный с «правилом назначенного игрока» — механизмом, позволяющим клубам МЛС выплачивать определённым футболистам зарплату, превышающую установленный лигой потолок. Это даёт возможность в случае продления сотрудничества с Мюллером после 2025 года значительно увеличить его заработок.

Для «Ванкувера» подписание такого опытного и титулованного игрока — настоящий имиджевый шаг. Ожидается, что Мюллер не только усилит атакующую линию, но и принесёт команде лидерские качества, колоссальный опыт и медийную привлекательность. В МЛС он может стать важной фигурой как на поле, так и за его пределами, помогая развитию лиги и привлекая внимание к клубу из Британской Колумбии.

Болельщики «Уайткэпс» с нетерпением ждут дебюта звёздного новичка, надеясь, что его появление вдохнёт команду на успешную концовку сезона.