Американский вингер "Ювентуса" Тимоти Веа перешел в "Марсель"

Дата публикации: 07-08-2025 11:03

Американский вингер Тимоти Веа сменил клубную прописку — из туринского «Ювентуса» он перешёл во французский «Марсель». Сделка оформлена в формате аренды: за сезон футболист обойдётся французскому клубу в 1 миллион евро. Кроме того, у «Марселя» есть опция выкупа — 14 миллионов евро плюс возможные 3 миллиона в виде бонусов.

Веа провёл в составе «Ювентуса» два сезона, успев сыграть 60 матчей в Серии А и записать на свой счёт 5 голов. Теперь он попробует проявить себя в Лиге 1, где ранее уже выступал в составе ПСЖ.