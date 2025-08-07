11:21 ()
Форвард "Челси" Марк Гиу продолжит карьеру в "Сандерленде"

Дата публикации: 07-08-2025 11:04

Нападающий Марк Гиу продолжит карьеру в чемпионшипе — футболист перешёл в «Сандерленд» на правах аренды. Английский клуб арендовал игрока у «Челси» до конца текущего сезона.

Гиу был приобретён лондонцами прошлым летом у «Барселоны» за 6 миллионов евро. Однако в минувшем сезоне молодой форвард получил ограниченное игровое время: он провёл всего три матча в Премьер-лиге и не сумел отметиться голами или результативными передачами.

Теперь в «Сандерленде» у воспитанника каталонского клуба появится шанс получить регулярную практику и проявить себя на взрослом уровне.

