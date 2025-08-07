"Панатинаикос" - "Шахтер". Прогноз на матч Лиги Европы 7 августа

Дата публикации: 07-08-2025 11:06

В Афинах пройдет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором донецкий «Шахтер» встретится с крепким греческим клубом, недавно вылетевшим из Лиги чемпионов. Вице-чемпион Греции начинал еврокубковую кампанию по так называемому нечемпионскому пути главного клубного турнира Европы, но не сумел пройти шотландский «Рейнджерс». На выезде команда потерпела поражение со счётом 0:2, а в ответной домашней встрече добилась лишь ничьей — 1:1. Как результат — вылет в Лигу Европы и старт с третьего квалификационного раунда.

Донецкий «Шахтер», завершивший предыдущий сезон в украинской Премьер-лиге на третьем месте, напрямую попал в отбор Лиги Европы. Это стало самым слабым результатом «горняков» на внутренней арене за последние 29 лет. На фоне этого клуб провел перестановки: у руля команды в межсезонье стал Арда Туран. Для бывшего полузащитника «Барселоны» и «Атлетико» это второй опыт тренерской работы — ранее он возглавлял турецкий «Эюпспор». Однако, судя по первым матчам нового евросезона, в «Шахтере» угадали с назначением: команда быстро нащупала ритм и показывает яркий футбол.

В первом квалификационном раунде дончане без особых проблем расправились с финским «Ильвесом» — домашний матч, проходивший в Любляне, завершился разгромной победой 6:0. Во втором раунде соперник был куда серьезнее — турецкий гранд «Бешикташ». Но и здесь «Шахтер» удивил многих: на выезде в Стамбуле команда Арды Турана выдала яркий матч и победила со счётом 4:2, а в ответной встрече, уже в Кракове, вновь была сильнее — 2:0. В обоих случаях «горняки» демонстрировали не только атакующую мощь, но и зрелую игру в обороне, не позволяя соперникам многое.

Теперь на пути «Шахтера» — греческий клуб, который традиционно силен на родном стадионе. Атмосфера в Афинах всегда жаркая, а поддержка местных трибун может стать серьёзным фактором. Однако, как показал пример «Бешикташа», донецкую команду враждебная обстановка не смущает. Более того, кажется, она только заводит подопечных Турана. «Шахтер» демонстрирует отличную физическую форму, сыгранность и уверенность, что особенно важно на таких стадиях еврокубков.

Греки, конечно, не подарок. Команда крепкая, с дисциплинированной обороной и качественным контролем мяча. Однако текущее состояние соперников вызывает сомнения: игра против «Рейнджерс» показала, что клуб пока далек от пика формы. В то время как «Шахтер» уверенно прибавляет от матча к матчу.

Ожидается напряженная игра, но при этом с моментами у обоих ворот. Донецкий клуб сейчас на ходу, обладает настроем и хорошей динамикой в атаке. Наш прогноз — победа гостей в Афинах, особенно с учетом текущей формы и уверенности после недавних матчей. Коэффициент на этот исход варьируется в районе 2.60.

Также стоит обратить внимание на ставку «обе команды забьют». Греки играют дома и постараются воспользоваться своими шансами, а «Шахтер» не уходит с поля без забитого — ни в одном из четырёх еврокубковых матчей этого сезона. Коэффициент на вариант «обе забьют» — около 1.62, и он выглядит вполне оправданным.