«Зенит» сохраняет интерес к нападающему «Риу Аве» Клейтону

Дата публикации: 13-08-2025 13:35

Петербургский «Зенит» по-прежнему интересуется центрфорвардом «Риу Аве». Речь идет о Клейтоне. Как передает издание «Globo», российская команда продолжает предпринимать попытки заполучить этого игрока.

В борьбе за Клейтона «сине-бело-голубым» составляют конкуренцию ведущие клубы Примейра-лиги: «Спортинг» и «Порту». По информации источника, потенциальный трансфер оценивается в 14-17 млн евро.

Клейтон перешел в «Риу Аве» из «Васко да Гама» за 3 миллиона евро. В минувшей кампании на его счету 37 встреч (18 мячей, 4 ассиста).

Ориентировочная стоимость 26-летнего нападающего – 5 миллионов евро («Transfermarkt»).

На данный момент «Зенит» занимает восьмую строчку в турнирной таблице российской Премьер-Лиги.

