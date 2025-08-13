Джанлуиджи Доннарумма может перейти из «ПСЖ» в «Манчестер Сити»

Дата публикации: 13-08-2025 21:35

Итальянский голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге — интерес к нему проявляет «Манчестер Сити».

26-летний вратарь сборной Италии и руководство парижского клуба пока не ведут переговоров о продлении текущего контракта, который действует до лета 2026 года. По информации источников, ситуация вокруг будущего голкипера остаётся неопределённой, и всё больше клубов внимательно следят за его положением.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Челси» запрашивали у «ПСЖ» сведения о возможном трансфере Доннаруммы. Однако на данный момент оба клуба не делали официальных предложений по его покупке.

Как утверждает RMC Sport, именно Доннарумма рассматривается «Манчестер Сити» как приоритетная цель в случае ухода бразильского вратаря Эдерсона. Последнего в последнее время активно связывали с возможным переходом в турецкий «Галатасарай».

По данным издания, «горожане» уже вступили в контакт с представителями Джанлуиджи, чтобы изучить условия потенциального перехода. Главный тренер чемпиона Англии Пеп Гвардиола высоко оценивает игру итальянца — его реакцию, умение контролировать мяч и психологическую устойчивость в решающие моменты.

В случае, если трансфер состоится, Доннарумма получит шанс стать ключевой фигурой в системе Гвардиолы, где вратарь играет не только роль последнего рубежа, но и активно участвует в розыгрыше мяча, начиная атаки команды.

На данный момент переговоры находятся на раннем этапе, однако ситуация может ускориться, если «Сити» примет решение отпустить Эдерсона уже в это трансферное окно.