«Галатасарай» готовит предложение по Кисляку

Дата публикации: 20-08-2025 12:42

«Галатасарай» намерен обратиться к ЦСКА с запросом о приобретении восходящей звезды московского клуба Матвея Кисляка. Такая информация появилась на страницах издания «Fotomac».



Действующий чемпион Турции хочет снизить средний возраст игроков, выступающих в центре поля. Одной из главных целей «львов» является хавбек ЦСКА. Ожидается, что в ближайшее время станет известно, насколько реален этот переход.



В июне телеканал «TRT Spor» сообщал о заинтересованности в Кисляке со стороны другого гранда Суперлиги – «Фенербахче». Отмечалось, что «красно-синие» оценивают Матвея в 20-25 миллионов евро.



20-летний Кисляк – воспитанник «армейской» школы. В составе главной команды ЦСКА он сыграл в 50 играх, где стал автором 6 голов и 4 ассистов. В активе полузащитника также четыре матча за национальную сборную России.



Напомним, в текущее трансферное окно «Галатасарай» оформил трансфер центрфорварда сборной Нигерии Виктора Осимхена за 75 млн евро, что почти в четыре раза превзошло предыдущий трансферный рекорд Турции.