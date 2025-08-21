12:50 ()
«Наполи» близок к подписанию защитника «Севильи» Санчеса

Дата публикации: 21-08-2025 10:44

Испанский защитник Хуанлу Санчес, принадлежащий «Севилье», в скором времени может сменить клубную прописку и продолжить карьеру в Италии.

Согласно информации, опубликованной «TMW Radio», футболистом активно интересуется «Наполи». Переговоры между сторонами вышли на финишную прямую.

Ориентировочная стоимость перехода 22-летнего игрока оценивается в районе 17 млн евро. В ближайшие дни Хуанлу прибудет в Неаполь для прохождения необходимого медицинского обследования, после чего подпишет контракт с новым клубом.

В прошедшем сезоне правый защитник принял участие в 35 встречах в составе команды из Андалусии, занеся в свой десять результативных действий: 5 голов и 5 ассистов.

Стоит отметить, что «Наполи» является действующим обладателем титула чемпиона итальянской Серии А.

