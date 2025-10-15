«Айнтрахт» нацелен на форварда «Ньюкасл Юнайтед»

Дата публикации: 15-10-2025 00:36

Футбольный клуб «Айнтрахт» из Франкфурта проявляет серьезный интерес к центральному нападающему «Ньюкасл Юнайтед» Уильяму Осуле. Об этом сообщил известный журналист Саша Тавольери на своей странице в социальной сети Х. По словам Тавольери, франкфуртские «Орлы» уже рассматривали возможность приобретения талантливого датчанина в летнее трансферное окно, однако тогда до подписания игрока дело не дошло. Теперь немецкий клуб планирует возобновить переговоры с английской стороной в зимний период и рассматривает вариант аренды молодого футболиста.

На данный момент у Уильяма Осулы есть положительная статистика в текущем сезоне: в девяти матчах за «Ньюкасл Юнайтед» он сумел забить три мяча и отдать одну голевую передачу. Однако, стоит отметить, что в основном составе своей команды нападающий появлялся лишь дважды, что может способствовать его готовности рассмотреть предложение о смене клуба ради получения большего игрового времени.

Согласно информации, предоставленной специализированным порталом Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет порядка €7 миллионов. Уильям Осула представляет молодежную сборную Дании и прошел подготовку в академиях таких клубов, как «Копенгаген» и «Шеффилд Юнайтед», прежде чем перебраться в Англию. Несмотря на юный возраст, Осула уже зарекомендовал себя как перспективный нападающий с отличными физическими и техническими данными. Руководство «Айнтрахта» надеется, что его возможное приобретение усилит атакующую линию команды и поможет клубу достичь поставленных целей в немецкой Бундеслиге и еврокубках. Переговоры между сторонами ожидаются в ближайшие недели.