Голкипер Пикфорд продлил соглашение с «Эвертоном»

Голкипер футбольного клуба «Эвертон» и первой сборной Англии Джордан Пикфорд официально продлил свой контракт с «ирисками» до 2029 года. Таким образом, вратарь останется в составе команды ещё минимум четыре сезона, добавив два новых года к старому соглашению.

По словам Пикфорда, он испытывает невероятные эмоции по случаю пролонгации договора: «Я в полном восторге. Для меня это большая радость, ведь теперь впереди ещё два года, а значит, четыре года в общем счёте. Это даёт возможность оставить яркий след в истории этого клуба, продолжать прогрессировать самому и помогать «Эвертону» идти к новым вершинам. Мы ставим перед собой высокие цели, и я рад быть частью этого пути.

Я никогда не скрывал, что «Эвертон» занимает в моем сердце особое место. Переходя сюда из «Сандерленда» молодым голкипером, я вырос не только как игрок, но и как личность. Этот этап стал значимым для меня и всей моей семьи. Думаю, болельщики заметили, как со временем я изменился и окреп, но при этом остался тем же парнем, который страстно защищает свои ворота и делает всё, чтобы не пропустить гол. «Эвертон» дал мне шанс раскрыться и реализоваться, а я, в свою очередь, старался отдавать все силы во благо команды.

Атмосфера на домашних трибунах, поддержка фанатов, их преданность и страсть действительно уникальны. Это место всегда было для меня чем-то очень родным и близким, где я чувствую себя на своём месте. Играть за «Эвертон» — огромная ответственность и честь», — сказал Пикфорд в интервью официальному сайту клуба.

Стоит отметить, что Джордан Пикфорд уже провёл за «Эвертон» рекордные 326 матчей, что стало абсолютным достижением среди всех британских вратарей. Такой вклад и преданность клубу делают его настоящей легендой «ирисок» и одним из символов современной эпохи мерсисайдцев.