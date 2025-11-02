«Ювентус» победил «Кремонезе» в первом матче под руководством Спаллетти

Дата публикации: 02-11-2025 01:37

Завершился поединок 10-го тура чемпионата Италии по футболу (Серия А), где на поле стадиона «Джованни Цини» в Кремоне встретились местный «Кремонезе» и туринский «Ювентус». Главным судьёй встречи выступил Даниэле Киффи. Победу в этом противостоянии одержали гости — футболисты «Ювентуса» вырвали три очка, одолев соперника со счётом 2:1. Для туринского коллектива эта виктория стала первой под руководством нового главного тренера Лучано Спаллетти, что особо важно для команды и её болельщиков.

Счёт был открыт уже на 2-й минуте матча — гостям быстрый старт обеспечил полузащитник Филип Костич. После перерыва, на 68-й минуте, преимущество «зебр» удвоил защитник Андреа Камбьязо, реализовав хороший момент. Однако хозяева не сдавались до последнего: нападающий «Кремонезе» Джейми Варди на 83-й минуте сократил отставание, вернув интригу в концовку встречи. Несмотря на старания «Кремонезе», догнать «Ювентус» им так и не удалось.

После этой игры туринцы укрепились на пятой позиции турнирной таблицы Серии А, набрав 18 очков за 10 туров. «Кремонезе» занимает девятое место, имея в активе 14 баллов. Следующие матчи обещают быть не менее напряжёнными, а для «Ювентуса» это отличный старт под руководством Спаллетти и возможность продолжить борьбу за высшие места в чемпионате Италии.