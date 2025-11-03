«Без ложной скромности»: Роналду прокомментировал сравнения с Месси

Дата публикации: 03-11-2025 22:30

Знаменитый форвард клуба «Аль-Наср» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду дал неординарный комментарий во время интервью с известным журналистом Пирсом Морганом, когда его спросили о постоянных сравнениях с форвардом «Интер Майами» и лидером сборной Аргентины Лионелем Месси.

— Многие считают, что Месси превосходит тебя по уровню. Что ты сам думаешь об этом?

— Я не согласен с подобным мнением. Не хочу притворяться скромным, — заявил Роналду в беседе с Морганом.

Соперничество между Роналду и Месси считается одним из самых захватывающих и долгих в истории мирового футбола. Особо ярко их дуэль проявилась в тот период, когда оба футболиста выступали в испанской Ла Лиге: Месси защищал цвета «Барселоны», а Роналду играл за «Реал» из Мадрида. В течение этих лет оба нападающих неоднократно обмениваются рекордами, поражая болельщиков своим мастерством.

Месси завоевал рекордные восемь «Золотых мячей», стал чемпионом мира и дважды выигрывал Кубок Америки. В активе Роналду — титулы чемпиона Европы со сборной Португалии, победителя Лиги наций, а также пять «Золотых мячей». Оба легендарных футболиста имеют в своей коллекции великое множество других трофеев и индивидуальных наград, а также огромное количество фанатов по всему миру. Их противостояние навсегда изменило облик современного футбола и продолжает оставаться предметом жарких дискуссий среди любителей игры.