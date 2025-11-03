Луис Энрике прокомментировал, выйдет ли Дембеле на поле в матче с «Баварией»

Дата публикации: 03-11-2025 22:31

Главный тренер футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал готовность ключевого нападающего команды Усмана Дембеле к предстоящему матчу 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Встреча состоится на домашней арене французского клуба «Парк де Пренс» 4 ноября.

«Для нас крайне важно не подвергать риску здоровье ни одного из наших игроков, — заявил Луис Энрике. — Усман выходил на поле в последних двух встречах, и завтра он снова сыграет, однако пока сложно сказать, сколько времени он проведёт на поле. Мы окончательно определим это ближе к стартовому свистку. Дембеле заметно прибавил и постепенно набирает оптимальные физические кондиции», — приводит слова испанского специалиста официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Усман Дембеле уже провёл восемь матчей за «ПСЖ», отметившись двумя забитыми голами и одной голевой передачей, демонстрируя свою важность для команды на позиции нападающего.

По итогам трёх туров Лиги чемпионов как «ПСЖ», так и «Бавария» имеют в своем активе по девять очков и делят первое место в группе, что придаёт особую интригу их грядущему противостоянию.