Гарет Саутгейт о возвращении в АПЛ: «Сейчас это не в числе моих приоритетов»

Дата публикации: 03-11-2025 22:32

Экс-наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поделился своими мыслями о возможном возвращении к тренерской деятельности и планах на ближайшее будущее.

«В футболе никогда нельзя зарекаться, — отметил Саутгейт. — Недавно мы стали свидетелями, как Мартин О’Нил, даже в зрелом возрасте, вновь возглавил "Селтик". Однако, если говорить обо мне, то сейчас это не стоит в приоритете. Меня гораздо больше привлекает работа в управлении, развитие молодежных программ и попытки внести позитивные изменения в этих направлениях. Сейчас я совершенно спокойно отношусь к тому, что не работаю главным тренером и не вовлечён напрямую в тренерский процесс», — приводит слова специалиста The Sun.

Напомним, ранее в британских СМИ появилась информация: один из совладельцев «Манчестер Юнайтед», Джим Рэтклифф, рассматривает Саутгейта как возможного преемника Рубена Аморима, если португальский специалист покинет команду.

Гарет Саутгейт возглавлял национальную сборную Англии на протяжении восьми лет — с 2016 по 2024 год. За это время под его руководством «трём львам» удалось дважды пробиться в финал чемпионата Европы, что стало историческим достижением для английской команды за последние десятилетия.

Сейчас Саутгейт открыт для новых вызовов, но не спешит возвращаться в большой футбол, отдавая приоритет развития молодёжи и управленческим задачам вне поля.