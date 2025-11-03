Волшебный гол Малиновского обеспечивает Дженоа победу в захватывающем матче

Дата публикации: 03-11-2025 22:33

В понедельник, 3 ноября, на стадионе «Мапей Стедиум» в Реджо-Эмилии состоялся матч 10-го тура итальянской Серии А между командами «Сассуоло» и «Дженоа».

Игра завершилась победой гостей с результатом 2:1. Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел в стартовом составе «Дженоа» и провёл на поле 59 минут. Он впечатлил болельщиков, забив красивый гол на 18-й минуте после мощного дальнего удара.

Хозяева поля отыгрались благодаря голу своего капитана и легенды клуба — Доменико Беррарди, который смог сократить разрыв в счёте. Однако, успех достался «грифонам» в самом конце матча: победный мяч на 90+3 минуте забил Лео Эстигора, подарив команде важные три очка.

Эта победа стала для «Дженоа» второй за сезон, и теперь команда с 6 очками занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» после поражения остался на 11-й позиции, имея в своём активе 13 очков.

Стоит отметить вклад Малиновского в успех своей команды — его мастерство и точный удар стали ключевыми моментами в игре, которые вдохновили футболистов и фанатов «Дженоа». Матч получился напряжённым и драматичным, продемонстрировав высокую конкурентоспособность обеих команд.