Тренер резко раскритиковал Карпаты: «Пришли и просто лежат на поле»

Дата публикации: 03-11-2025 23:03

В матче чемпионата Украины ЛНЗ потерпел поражение от Карпат со счетом 0:1. Главный тренер черкасской команды Виталий Пономарев остался разочарован тактическим подходом соперника.

«Ошибки бывают, и Паламарчук допустил промах, но это не критично. Что касается игры Карпат... Я понимаю, что у каждой команды есть своя тактика и стратегия, однако если команды будут выходить на поле и уже с 25-й минуты просто валяться на газоне, при этом не получая никакой реакции со стороны арбитров, это вызывает серьезные вопросы. Говорят о каком-то необычном футболе, которого никто раньше не видел, а по факту соперник просто лежит на поле начиная с 25-й минуты», — отметил Пономарев.

«Откровенно могу сказать, что за все время своей работы в УПЛ подобного не встречал. Никто не прибегал к таким методам. О каком дальнейшем развитии футбола в таких условиях можно говорить?»

«Любая тактика имеет право на существование, но она должна быть достойной. Мы все говорим, что играем ради болельщиков, однако я сомневаюсь, что фанатам понравится смотреть, как футболисты валяются на поле с 25-й минуты. Особенно это касается львовских болельщиков — одних из лучших в Украине. Им такой футбол точно не по душе», — подчеркнул Пономарев.