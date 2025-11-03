00:41 ()
Свернуть список

Бывший тренер Ман Юнайтед заинтересовал один из клубов АПЛ

Дата публикации: 03-11-2025 23:04

Английский футбольный клуб «Вулверхэмптон» находится в активном поиске нового главного тренера, после того как с команды был уволен Витор Перейра.

Согласно последним данным, одним из главных претендентов на эту должность является известный тренер Эрик тен Хаг, ранее успешно работавший с такими клубами, как «Манчестер Юнайтед» и немецкий «Байер». Его опыт и достижения привлекают внимание руководства «Волков».

Интересно, что помимо тен Хага, клуб ведёт интенсивные переговоры с Гари О’Нилом, рассматривая разные варианты для усиления тренерского штаба. Однако руководство «Вулверхэмптона» не исключает возможности назначения именно Эрика, учитывая его потенциал и профессиональный уровень.

Отметим, что последним местом работы тен Хага стал немецкий «Байер», где он пробыл всего два месяца и успел провести лишь три матча в роли главного тренера. Несмотря на кратковременный опыт, его имя остаётся в числе претендентов на важный пост в английском клубе.

Таким образом, «Вулверхэмптон» находится на этапе поисков и окончательного выбора, который станет ключевым для будущего команды в текущем футбольном сезоне.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close