Бывший тренер Ман Юнайтед заинтересовал один из клубов АПЛ

Дата публикации: 03-11-2025 23:04

Английский футбольный клуб «Вулверхэмптон» находится в активном поиске нового главного тренера, после того как с команды был уволен Витор Перейра.

Согласно последним данным, одним из главных претендентов на эту должность является известный тренер Эрик тен Хаг, ранее успешно работавший с такими клубами, как «Манчестер Юнайтед» и немецкий «Байер». Его опыт и достижения привлекают внимание руководства «Волков».

Интересно, что помимо тен Хага, клуб ведёт интенсивные переговоры с Гари О’Нилом, рассматривая разные варианты для усиления тренерского штаба. Однако руководство «Вулверхэмптона» не исключает возможности назначения именно Эрика, учитывая его потенциал и профессиональный уровень.

Отметим, что последним местом работы тен Хага стал немецкий «Байер», где он пробыл всего два месяца и успел провести лишь три матча в роли главного тренера. Несмотря на кратковременный опыт, его имя остаётся в числе претендентов на важный пост в английском клубе.

Таким образом, «Вулверхэмптон» находится на этапе поисков и окончательного выбора, который станет ключевым для будущего команды в текущем футбольном сезоне.