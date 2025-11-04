Кевин Де Брёйне рассказал о перенесённой операции

Дата публикации: 04-11-2025 01:52

34-летний полузащитник клуба «Наполи» Кевин Де Брёйне рассказал поклонникам, что успешно перенёс хирургическое вмешательство после серьёзной травмы — разрыва двуглавой мышцы правого бедра, полученной недавно.

«Всем привет! Как вам уже известно, мне пришлось взять паузу в выступлениях. Приятно сообщить, что операция прошла без осложнений, и теперь начался мой путь к полному восстановлению! Спасибо всем, кто поддержал меня тёплыми словами и сообщениями», — написал футболист на своей странице в социальной сети Х.

Воспитанник бельгийского футбола получил повреждение в матче 8-го тура Серии А против миланского «Интера», покинув игровое поле вынужденно уже на 37-й минуте игры из-за сильной боли.

Несмотря на вынужденный перерыв, в текущем сезоне хавбек провёл за «Наполи» уже 11 встреч во всех соревнованиях. За это время Де Брёйне успел отличиться четырьмя голами и двумя результативными передачами, заметно помогая своей команде оставаться среди лидеров чемпионата. Поклонники надеются увидеть его снова на поле как можно скорее.