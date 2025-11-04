«Сандерленд» и «Эвертон» завершили вничью последний матч 10-го тура АПЛ

Дата публикации: 04-11-2025 01:53

Завершился яркий поединок 10-го тура английской Премьер-лиги между командами «Сандерленд» и «Эвертон». Матч, проходивший на домашнем стадионе «Сандерленда» — «Стэдиум оф Лайт», закончился результативной ничьей со счётом 1:1. Судейство обеспечивал арбитр Томас Брамэлл.

Счёт в матче был открыт уже на 15-й минуте: Илиман Ндиайе точным ударом отправил мяч в ворота хозяев, выведя «Эвертон» вперёд. Однако на старте второго тайма, уже на 46-й минуте, игрок «Сандерленда» Гранит Джака восстановил равновесие, реализовав голевой момент и сравняв счёт. После забитых мячей команды обменялись несколькими опасными атаками, но победителя в этой встрече определить так и не удалось.

По итогам этого матча «Сандерленд» набрал 18 очков и уверенно закрепился на четвёртом месте турнирной таблицы английского чемпионата. «Эвертон» же с 12 очками занимает 14-ю позицию, продолжая борьбу за улучшение своих результатов.

В предстоящем 11-м туре «чёрные коты» 8 ноября сыграют на своём поле против лондонского «Арсенала», а «ириски» в этот же день примут дома «Фулхэм». Ожидается, что оба матча подарят болельщикам новые яркие эмоции и интересные футбольные моменты.