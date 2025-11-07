ФИФА назвала финалистов на звание лучшего тренера года

Дата публикации: 07-11-2025 11:55

Международная федерация футбола (ФИФА) официально обнародовала список тренеров, номинированных на престижную награду – звание лучшего тренера года. Ежегодно это звание присуждается специалисту, добившемуся самых ярких успехов в мировом футболе.

Претенденты на звание лучшего тренера года по версии ФИФА в этом сезоне:

Хавьер Агирре (сборная Мексики), Микель Артета («Арсенал», Англия), Луис Энрике («ПСЖ», Франция), Ханс-Дитер Флик («Барселона», Испания), Энцо Мареска («Челси», Англия), Роберто Мартинес (сборная Португалии) и Арне Слот («Ливерпуль», Англия). Каждый из этих тренеров продемонстрировал выдающиеся достижения и внес значительный вклад в развитие своих команд в течение прошлого футбольного сезона.

Стоит отметить, что данная премия неизменно привлекает большое внимание и считается одной из самых авторитетных в футбольном мире. В предыдущие годы лауреатами становились такие именитые специалисты, как Карло Анчелотти (2024), Хосеп Гвардиола (2023), Лионель Скалони (2022), Томас Тухель (2021), Юрген Клопп (2019 и 2020), Дидье Дешам (2018), Зинедин Зидан (2017), Клаудио Раньери (2016). Мониторинг и обсуждение результатов голосования продолжается, а имя победителя станет известно во время официальной церемонии награждения ФИФА.