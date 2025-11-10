Чилаверт, Сени и другие: рассказываем о знаменитых голкиперах-бомбардирах

Дата публикации: 10-11-2025 12:00

Яркие сейвы вратарей - настоящее украшение футбола. Но что если первый номер команды не только отражает удары соперников, но и сам способен забить решающий гол? Глобальная беттинговая компания 1xBet вспоминает карьеру великих голкиперов с душой форварда.

Хосе Луис Чилаверт - единственный автор хет-трика

Легендарный парагвайский вратарь прославился своим бомбардирским талантом на весь мир. За свою карьеру он отличился 67 голами, при этом забивал Хосе Луис мячи на любой вкус. Кроме уверенной реализации 11-метровых ударов, Чилаверт искусно исполнял штрафные и даже сумел поразить чужие ворота пушечным выстрелом со своей половины поля.

Неудержимый «Бульдог» с капитанской повязкой на руке вел сборную Парагвая к успехам на международной арене. В красно-белой футболке Чилаверт записал на свой счет рекордные 8 голов - ни одному вратарю не удавалось забить столько в составе своей национальной команды.

Большую часть клубной карьеры Чилаверт провел в аргентинском Велес Сарсфилде, с которым выиграл 4 титула чемпиона. Здесь Хосе Луис установил еще одно выдающееся достижение - забил три пенальти в одном матче, что сделало его единственным автором хет-трика среди голкиперов.

Чилаверт выделялся не только умением забивать голы, но и прекрасно выполнял прямые обязанности голкипера. IFFHS трижды признавала его лучшим вратарем года, а по итогам чемпионата мира 1998 года Хосе Луис вошел в символическую сборную турнира.

Ханс-Йорг Бутт - штатный пенальтист

Немецкий голкипер зарекомендовал себя как великолепный исполнитель 11-метровых ударов. За свою карьеру Бутт не забил ни одного гола с игры, но 37 раз поражал ворота соперников с пенальти. Именно ему принадлежит рекордная серия в Бундеслиге - 17 результативных ударов с точки подряд.

Отличался Ханс-Йорг и в поединках Лиги чемпионов, а своей единственной жертвой почему-то выбрал Ювентус. Все 3 мяча в этом турнире Бутт отправил в ворота туринцев, защищая при этом цвета разных клубов - Гамбурга, Байера и Баварии.

Рене Игита - дриблер и автор «удара скорпиона»

Колумбийский вратарь неоднократно отличался нестандартными для своей позиции действиями. Получив мяч, Рене мог пуститься с ним в обыгрыш соперников, что нередко заканчивалось проблемами для его команды. На чемпионате мира 1990 года Игита попытался обойти камерунца Роже Милла, но подарил мяч сопернику и этот неудачный трюк стоил сборной Колумбии пропущенного гола и вылета из турнира.

Еще один уникальный прием Рене - так называемый «удар скорпиона». В товарищеском поединке против сборной Англии Игита крайне эффектно спас свои ворота от гола. Чудаковатый голкипер изогнулся в акробатическом прыжке и пятками обеих ног нанес удар по летящему мячу. Этот сумасшедший трюк навсегда вошел в историю футбола и вызвал у болельщиков неописуемый восторг.

Столь колоритный страж ворот не мог не проявить себя в качестве голеадора. На счету Рене 43 забитых мяча, включая реализованные пенальти и точные удары со штрафных.

Рожерио Сени - лучший бомбардир среди вратарей

Культовый бразильский голкипер провел более тысячи матчей за Сан-Паулу, с которым выиграл все возможные трофеи. Бенефисом Сени стал Кубок Либертадорес 2005 года: Рожерио отличился 5 забитыми мячами и помог своей команде завоевать титул, получив звание лучшего игрока турнира.

Бомбардирским достижениям Сени могут позавидовать многие полевые игроки. В течение своей феноменальной карьеры он наколотил 131 гол, что является абсолютным рекордом среди вратарей.

Кроме многочисленных забитых пенальти, на счету Рожерио 61 гол прямыми ударами со штрафных. По этому показателю он входит в число лучших исполнителей стандартных положений в истории футбола.

Не звездами едиными

Среди забивных голкиперов стоит упомянуть еще нескольких менее известных футболистов. Болгарский вратарь Димитр Иванков оформил 42 гола за карьеру, выступая в домашнем чемпионате и в турецкой Суперлиге. 41 точным ударом отметился перуанец Джонни Вегас Фернандес, умудрившийся забить 9 мячей с игры, а бразилец Марсио 40 раз поражал чужие ворота, хотя большинство его бомбардирских достижений пришлось на низшие лиги Бразилии.