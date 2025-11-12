Андрей Шевченко озвучил ключевую цель сборной Украины в квалификации на ЧМ-2026

Дата публикации: 12-11-2025 11:51

Президент Украинской ассоциации футбола, Андрей Шевченко, подробно поделился мыслями о целях и приоритетах национальной команды Украины в рамках квалификационного этапа к чемпионату мира, который пройдет в 2026 году.

После проведения четырёх матчей под руководством главного тренера Сергея Реброва, украинская сборная сумела набрать семь очков и в настоящее время занимает вторую строчку в группе D. При этом отставание от лидирующей сборной Франции составляет всего три очка.

– Насколько важно для Украины пробиться на чемпионат мира?

– Это чрезвычайно важно для нашей страны. Во-первых, участие в мировом первенстве — это возможность достойно представить Украину на международной арене и напомнить всему миру о нашей стране, особенно в нынешних сложных условиях. Во-вторых, это значимое спортивное достижение для всего футбольного сообщества Украины. Напомню, что ранее мы выходили на чемпионат мира лишь однажды — в 2006 году, когда остановились на стадии четвертьфинала, уступив затем Италии.

Сегодня нашу задачу — повторить и, желательно, превзойти тот успех. Эта победа станет не только заслугой самих игроков, но и важным стимулом для развития футбола в стране. Результаты на таком уровне неизменно вдохновляют молодых спортсменов и способствуют росту популярности футбола в Украине.

– Связана ли эта цель с предстоящими играми против Франции?

– Безусловно. Матчи против Франции всегда являются испытанием на пределе возможностей, так как французская команда — один из самых сильных и амбициозных соперников в Европе. Для нас впереди предстоят два ключевых поединка с ними, которые могут стать решающими в вопросе прямого выхода на чемпионат мира или попадания в плей-офф. Как сказал Сергей Ребров, эти матчи — шанс доказать свою силу и заслужить право борьбы за путёвку в финальный турнир.

В конечном итоге, выход команды на чемпионат мира 2026 года станет не только личной победой футболистов и тренерского штаба, но и символом единства и силы украинского спорта, который продолжает двигаться вперёд несмотря ни на что.