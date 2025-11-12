Дата публикации: 12-11-2025 19:20

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд вошёл в десятку самых быстрых футболистов из ведущих европейских лиг. Согласно совместному исследованию TransferRoom и Gradient Sports, в одном из матчей норвежец развил скорость 34,5 км/ч, что позволило ему занять пятое место в рейтинге.

Первое место в списке занял защитник испанского клуба «Райо Вальекано» Андрей Рациу, чья максимальная скорость составила 34,7 км/ч. Вторую и третью строчки поделили Рауль Белланова из миланского «Интера» и Педру Нету, ныне выступающий за «Челси» — оба показали 34,6 км/ч.

Исследование охватывало топ-5 европейских чемпионатов — Англию, Испанию, Германию, Италию и Францию. Аналитики изучали данные GPS и видеотрекинга за последние месяцы, фиксируя пиковые показатели скорости в официальных матчах.

Полный топ-10 самых быстрых игроков ведущих лиг Европы выглядит следующим образом:

Андрей Рациу («Райо Вальекано») — 34,7 км/ч Рауль Белланова («Интер») — 34,6 км/ч Педру Нету («Челси») — 34,6 км/ч Джексон Тчатчуа («Вулверхэмптон») — 34,5 км/ч Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 34,5 км/ч Матиас Фернандес («Лилль») — 34,4 км/ч Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») — 34,4 км/ч Янкуба Минте («Брайтон») — 34,2 км/ч Энтони Гордон («Ньюкасл Юнайтед») — 34,2 км/ч Хави Руэда («Сельта») — 33,9 км/ч

Попадание Эрлинга Холанда в этот список неудивительно — форвард «Манчестер Сити» известен своей физической мощью, скоростью и умением сохранять контроль над мячом даже на максимальной скорости. Его взрывное ускорение не раз становилось решающим фактором в матчах Премьер-лиги и Лиги чемпионов.

Интересно, что в рейтинг вошли представители разных амплуа — от защитников до нападающих, что подчёркивает, насколько высокие физические требования предъявляются сегодня к игрокам на всех позициях.

Отдельно эксперты отметили, что средняя скорость лучших спринтеров европейского футбола растёт с каждым сезоном: если ещё пять лет назад рубеж 34 км/ч считался исключением, то теперь он стал стандартом для элитных игроков топ-чемпионатов.