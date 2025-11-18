Официальный сайт мадридского «Реала» девятый год подряд стал самым популярным среди сайтов футбольных клубов

Дата публикации: 18-11-2025 21:44

Официальный сайт мадридского «Реала» — realmadrid.com — уже девятый год подряд удерживает первенство в мировом рейтинге самых посещаемых сайтов среди футбольных клубов, о чём сообщает пресс-служба клуба. Такой выдающийся результат основан на аналитических данных компании SimilarWeb, специализирующейся на изучении цифрового трафика в глобальной сети.

В течение сезона среднее количество посетителей сайта «сливочных» достигло отметки 8,2 миллиона человек в месяц. При этом общий показатель уникальных пользователей, которые зашли на портал хотя бы один раз, составил впечатляющие 79 миллионов за сезон. Это на 16% превышает показатели минувшего года, что демонстрирует неослабевающий интерес болельщиков и поклонников команды со всего мира.

Стоит отметить, что сайт «Реала» предоставляет информацию на восьми различных языках: испанском, английском, французском, немецком, португальском, японском, китайском и арабском. Благодаря такому языковому разнообразию клуб успешно охватывает аудиторию из разных уголков планеты. Аналитика показывает, что особенно популярен портал среди молодой аудитории: на возрастную группу от 18 до 34 лет приходится примерно 47% всего трафика. Это свидетельствует о привлекательности контента, который интересен новым поколениям футбольных болельщиков.

Если говорить о конкурентах, то кроме «Реала» в пятёрку мировых лидеров по среднему месячному числу посетителей вошли: «Ливерпуль» — 7,4 миллиона, «Барселона» — 6,1 миллиона, «Манчестер Юнайтед» — 6 миллионов, а также лондонский «Арсенал» — 5,3 миллиона посещений. Все эти клубы входят в число самых титулованных и медийных в современном футболе.

Таким образом, сайт мадридского «Реала» укрепляет своё положение не только как ведущая интернет-платформа футбольного клуба, но и как важнейший источник новостей, статистики, мультимедийных материалов и эксклюзивного контента для болельщиков. Благодаря регулярным обновлениям, современному дизайну и адаптации информации под множество языков, портал остаётся актуальным и востребованным среди аудитории самого разного возраста по всему миру. Успех сайта подтверждает, что мадридский «Реал» не только на поле, но и за его пределами продолжает диктовать стандарты в футбольной индустрии.