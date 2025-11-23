«Реал» может продать 10% акций клуба за €1 млрд

Дата публикации: 23-11-2025 13:59

«Реал» Мадрид может в скором времени предпринять радикальные шаги в отношении структуры своей собственности. Руководство клуба рассматривает предложение о продаже примерно 10% акций одному из двух крупных инвесторов - всемирно известной инвестиционной компании Sixth Street и влиятельному бизнесмену Бернару Арно, представляющему группу LVMH. За этот пакет акций стороны готовы выложить около € 1 млрд - что говорит о рекордной оценке одного из самых знаменитых футбольных клубов мира. Об этом сообщает испанское медиа Voz Populi.

В настоящее время администрация «Реала» внимательно анализирует развитие ситуации, тщательно изучая все предложения со стороны потенциальных инвесторов. Президент Флорентино Перес выступает главной движущей силой этого процесса: он всё активнее продвигает идеи по привлечению внешних источников финансирования. По последней информации, рыночная стоимость мадридского клуба уже превысила € 10 млрд, что подтверждает неугасающий интерес со стороны крупнейших мировых финансовых структур к инвестициям в один из ведущих футбольных брендов планеты.

Ожидается, что уже в декабре нынешнего года состоится внеочередное собрание действующих членов клуба-собственника, на котором будет подробно обсуждаться новая модель участия третьих лиц в акционерном капитале. Проект реформирования структуры предполагает внедрение так называемой "немецкой модели", согласно которой миноритарный инвестор получает ограниченные экономические права, но не имеет возможности влиять на повседневное управление клубом. Такая схема должна снять опасения фанатов и ветеранов клуба, обеспечить прозрачность процесса и снизить риск общественного недовольства перед масштабным референдумом, назначенным на 2026 год. Это также гарантирует, что «Реал» сохранит контроль над стратегическим курсом, несмотря на появление новых акционеров.

Следует отметить, что обе компании уже имеют определённые деловые отношения с «Реалом». Американская Sixth Street, работающая с 2009 года из Сан-Франциско, занимается инвестициями в коммерческие проекты, связанные с функционированием стадиона «Сантьяго Бернабеу». Корпорация LVMH во главе с Бернаром Арно недавно стала официальным поставщиком товаров для мадридской команды. Для них приобретение даже небольшой доли «Реала» выглядит перспективным и относительно безрисковым вложением, позволяющим еще теснее интегрироваться в одну из самых авторитетных структур мирового футбола.

Если проект получения инвестиций будет одобрен на внеочередном собрании, «Реал» Мадрид войдет в новую эпоху не только с точки зрения финансов, но и возможностей для развития. Клуб по-прежнему будет самостоятельно принимать стратегические и спортивные решения, сохраняя уникальную модель самоуправления. Дополнительные средства, привлечённые с помощью сделки, дадут возможность не только усиливать состав для борьбы за титулы, но и инвестировать в инфраструктуру, академию, цифровые сервисы, что в долгосрочной перспективе усилит позиции мадридцев на футбольной арене. Все эти преобразования направлены на сохранение и дальнейшее укрепление статуса «Реала» как лидера европейского и мирового футбола, способного отвечать вызовам XXI века.