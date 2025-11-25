«Галатасарай» уступил «Юниону» на своем поле в матче Лиги чемпионов

Дата публикации: 25-11-2025 23:29

В Стамбуле завершился захватывающий матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2025/2026, в котором турецкий «Галатасарай» на своем домашнем стадионе «РАМС Парк» принимал бельгийский «Юнион». Гости сумели добиться победы с минимальным преимуществом - встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Юниона». Прямую трансляцию игры можно было посмотреть на платформе Okko и на странице Okko на «Чемпионате», что позволило болельщикам из разных стран следить за одним из ключевых матчей тура.

Единственный гол в этом противостоянии был забит на 57-й минуте - автором точного удара стал полузащитник бельгийского клуба Промис Дэвид. Его гол оказался решающим и принес «Юниону» важнейшие три очка в турнирной борьбе. Стоит отметить, что «Галатасарай» вынужден был выступать без одного из своих главных лидеров - нигерийского нападающего Виктора Осимхена, который из-за травмы не смог помочь команде в этой встрече. Отсутствие Осимхена заметно сказалось на атакующем потенциале турецкого клуба - хозяева не сумели реализовать свои моменты и впервые за последние туры остались без забитого мяча.

В прошлом туре «Галатасарай» уверенно одолел амстердамский «Аякс» со счетом 3:0, продемонстрировав яркую и атакующую игру, а «Юнион», напротив, потерпел поражение в матче против мадридского «Атлетико» (1:3). Однако этот тур принес неожиданную развязку - бельгийцы смогли не только остановить одного из фаворитов группы, но и заработать важную победу на выезде.

Стоит напомнить, что финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 года на знаменитом стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Именно там определится новый обладатель самого престижного клубного трофея Европы.