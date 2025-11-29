15:23 ()
«Барселона» приступила к обсуждению нового контракта с Шейном Клюйвертом

Руководство испанской «Барселоны» приступило к обсуждению нового контракта с молодым вингером Шейном Клюйвертом. Об этом рассказал известный инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети Х. По сведениям источника, 18-летний талант из «Барселоны Б» пока не дал окончательный ответ по поводу обновлённого предложения. Действующее соглашение Клюйверта истекает следующим летом, поэтому продление контракта стало одной из приоритетных задач для каталонского клуба. Если стороны не достигнут договорённости в ближайшее время, футболист сможет вести официальные переговоры с другими командами уже зимой, ведь правила это позволяют за шесть месяцев до конца действия контракта.

Шейн Клюйверт считается одним из наиболее перспективных игроков молодёжной системы «Барселоны». В академию каталонского гранда он перешёл летом 2017 года, когда ему было всего десять лет, после того как завершил своё пребывание во французском ПСЖ на правах свободного агента. За время, проведённое в структуре «Барсы», Клюйверт продемонстрировал значительный прогресс и регулярно получает вызовы в молодёжные национальные сборные. Руководство клуба надеется сохранить перспективного вингера и связывает с ним большие ожидания в ближайшие сезоны.

