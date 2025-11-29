20:47 ()
Ибраима Конате о неудачах «Ливерпуля»: мы обязаны с достоинством ответить на этот вызов

Дата публикации: 29-11-2025 18:09

Центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате обратился к болельщикам после тяжелого домашнего поражения от ПСВ со счетом 1:4 в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игрок опубликовал проникновенное сообщение в своих социальных сетях, выразив благодарность фанатам и призвав команду держать удар.

«Мы должны достойно принять этот вызов. Критика - это часть футбола, и мы будем реабилитироваться каждый раз, проходя через этот шторм. Именно в такие непростые моменты больше всего нужны наши болельщики - те, кто остался рядом с нами, кто поддерживает нас своими песнями даже после неудач. Ваш голос и ваша поддержку значат для нас всё. Мы осознаём, что должны прибавить, и обязательно продолжим бороться за вас. Спасибо вам за веру и преданность – это на самом деле мотивирует. Вместе мы сможем преодолеть любые трудности. Всегда будем чувствовать вашу поддержку, и с ней мы обязательно вернемся сильнее», - написал Конате, добавив к словам два эмодзи в виде сердец.

Напомним, это поражение стало уже третьим подряд для «Ливерпуля» во всех турнирах. Клуб оказался в непростом положении, и сейчас команде особенно важно объединиться, чтобы вернуться к победам и порадовать преданных поклонников.

