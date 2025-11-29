«Ньюкасл» прокомментировал инцидент с участием полиции Марселя и фанатов клуба

Дата публикации: 29-11-2025 18:11

Официальная пресс-служба футбольного клуба «Ньюкасл» опубликовала заявление в социальных сетях относительно инцидента, произошедшего после выездного матча группового этапа Лиги чемпионов против французского «Марселя» (1:2).

После окончания встречи местные власти приняли решение задержать болельщиков «Ньюкасла» на трибунах на целый час. Эта мера была введена для обеспечения безопасности, чтобы избежать возможных инцидентов при массовом выходе зрителей со стадиона. Однако, по поступившей информации, ситуация обострилась - ожидание на трибунах привело к недовольству среди фанатов, что в итоге спровоцировало столкновения с представителями правоохранительных органов Франции. В ответ полиция применила слезоточивый газ, дубинки и щиты для разгона толпы.

«Мы намерены обратиться в УЕФА, к руководству клуба «Марсель» и местным французским властям с требованием проведения подробного и прозрачного расследования произошедшего. Мы считаем необходимым разобраться во всех обстоятельствах события, чтобы избежать повторения подобных неприятных ситуаций в будущем, а также обеспечить безопасность и уважение ко всем болельщикам», - говорится в публикации пресс-службы.

Клуб подчеркнул, что находится в постоянном контакте с Футбольным полицейским подразделением Соединенного Королевства (UKFPU), продолжая сбор доказательств в защиту своих фанатов. «Мы делаем всё возможное для выяснения всех подробностей и отстаивания интересов наших болельщиков, которые заслуживают безопасного и комфортного посещения матчей как в Англии, так и за её пределами», - подытожили в «Ньюкасле».