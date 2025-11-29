«Барселона» с дублем Ольмо одержала победу над «Алавесом» и вышла на первое место в Ла Лиге

Дата публикации: 29-11-2025 20:31

В 14-м туре испанской Ла Лиги состоялся интересный и напряжённый матч между командами «Барселона» и «Алавес». Игра прошла на знаменитой арене «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне, и за ходом встречи следили тысячи болельщиков. Главным судьёй матча был Мигель Анхель Ортис Арьяс. Каталонцы одержали уверенную победу со счётом 3:1 и порадовали своих фанатов.

События начали развиваться стремительно - уже на первой минуте встречи полузащитник «Алавеса» Пабло Ибаньес поразил ворота хозяев и вывел свою команду вперёд. Однако «Барселона» очень быстро восстановила равновесие: на 8-й минуте молодой талант Ламин Ямаль, выступающий на позиции вингера, забил красивый гол и сравнял счёт. Каталонцы продолжили атаковать и уже на 26-й минуте полузащитник Дани Ольмо точным ударом вывел свою команду вперёд. За время матча «Барселона» создала ещё несколько опасных моментов, а точку в противостоянии поставил всё тот же Ольмо, оформивший дубль на 90+3-й минуте, тем самым окончательно закрепив преимущество сине-гранатовых.

По итогам четырнадцати туров испанского первенства каталонский клуб набрал 34 очка и вышел на первое место в турнирной таблице. Их главный преследователь - мадридский «Реал» - занимает вторую строчку с 32 очками, но имеет одну игру в запасе и сохраняет интригу в борьбе за чемпионство. «Алавес», в свою очередь, после этого тура располагается на 14‑й позиции, имея в активе 15 баллов.

В следующем туре болельщиков ожидает принципиальная встреча: 2 декабря «Барселона» проведёт важнейший матч с мадридским «Атлетико», тогда как «Алавес» попробует набрать очки в игре с «Реал Сосьедад» 6 декабря. Календарь становится всё более напряжённым, и борьба за лидерство в Ла Лиге только накаляется.