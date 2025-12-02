Гвардиола отказался обсуждать с Доннаруммой его возможную дисквалификацию

Дата публикации: 02-12-2025 14:36

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию, связанную с возможной дисквалификацией вратаря его команды Джанлуиджи Доннаруммы из-за большого количества жёлтых карточек. Специалист отметил, что не планирует устраивать отдельный разговор с игроком на эту тему.

«Нет, я не буду говорить с ним. Джанлуиджи уже взрослый человек и опытный футболист. Конечно, с адаптацией в новой лиге неизбежно сталкиваются определённые трудности, со временем он привыкнет к особенностям английского чемпионата и новым для себя правилам поведения, новому менталитету. Мы постепенно вместе разберёмся во всех нюансах, поддержим его на этом пути», - приводит слова тренера The Guardian.

За десять проведённых матчей в Премьер-лиге Доннарумма получил уже четыре жёлтые карточки, из которых три были показаны за споры с арбитрами, а ещё одна - за то, что он тянул время. Если вратарь снова получит карточку, его ждёт автоматическая дисквалификация на одну игру в рамках чемпионата Англии. Такой расклад вынуждает руководство клуба быть начеку и следить за поведением своего голкипера.

В нынешнем сезоне Джанлуиджи Доннарумма провёл за «Манчестер Сити» 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 голов. Несмотря на нарушения и полученные предупреждения, итальянский вратарь продолжает демонстрировать высокий уровень игры и остаётся ключевой фигурой в составе команды Гвардиолы. Болельщики надеются, что опытный голкипер сумеет избежать дисквалификации и поможет команде добиться новых побед.