Мадридский «Реал» готов выложить £25 млн за хавбека «Олимпиакоса»

Дата публикации: 03-12-2025 01:08

Мадридский "Реал" проявляет большой интерес к молодому таланту греческого футбола - полузащитнику "Олимпиакоса" Христосу Музакитису. По сообщениям авторитетного издания Daily Mail, руководство испанского суперклуба рассматривает возможность приобретения 18-летнего игрока уже в ближайшее трансферное окно. Ожидается, что за переход Музакитиса "сливочные" готовы заплатить внушительную сумму - 25 миллионов фунтов стерлингов (примерно 28,5 миллиона евро).

Отмечается, что скауты "Манчестер Юнайтед" также внимательно следили за выступлениями молодого грека. Особое впечатление на специалистов произвела его игра в матче Лиги чемпионов против "Реала", который завершился результативной победой мадридцев со счетом 4:3. Музакитис проявил себя как надежный и креативный полузащитник, способный вести игру в центре поля и подключаться к атакам.

В нынешнем сезоне Христос Музакитис провел уже 16 официальных поединков за "Олимпиакос" во всех соревнованиях. На его счету две результативные передачи, что говорит о его умении грамотно взаимодействовать с партнерами и создавать опасные моменты у ворот соперников. Контракт молодого полузащитника с греческим клубом рассчитан до лета 2029 года, что делает предстоящий трансфер особенно сложным - клуб из Пирея не спешит расставаться с одним из своих самых перспективных футболистов.

По информации, размещенной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Музакитиса составляет приблизительно 15 миллионов евро. Однако, учитывая возрастающий интерес со стороны ведущих европейских клубов, греческая команда может рассчитывать на гораздо более выгодную сделку. В последнее время "Олимпиакос" все чаще становится кузницей молодых талантов, привлекающих внимание топ-клубов Старого света.

Переход Христоса Музакитиса в "Реал" может стать одним из самых громких трансферов с участием молодых игроков в ближайшее время.