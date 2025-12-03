«Арсенал» проявляет интерес к вингеру «Айнтрахта», оцениваемому в €70 млн

Дата публикации: 03-12-2025 01:21

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к молодому вингеру франкфуртского «Айнтрахта» Жан-Маттео Баойя. Об этом сообщает авторитетное издание Sky Sport Germany. Английский клуб уже внимательно наблюдает за прогрессом талантливого футболиста, который в текущем сезоне стремительно набирает обороты и привлекает внимание европейских грандов.

По данным источника, представители «Айнтрахта» осведомлены об интересе со стороны «канониров», однако на данный момент стороны не приступили к официальным переговорам и никаких конкретных предложений по переходу Баойя поступало не было. Немецкий клуб высоко ценит своего футболиста и устанавливает трансферную стоимость игрока на уровне примерно € 70 млн, понимая, что спрос на молодого француза может только вырасти в ближайшие месяцы.

В сезоне 2024-2025 годов Жан-Маттео Баойя уже провёл 18 матчей за «Айнтрахт» во всех турнирах, отличившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Несмотря на его молодость, футболист активно привлекается к основному составу и демонстрирует впечатляющий потенциал, что и не осталось незамеченным у скаутов топ-клубов Европы.

Стоит отметить, что действующий контракт Баойя с «Айнтрахтом» рассчитан до лета 2029 года, что позволяет франкфуртцам чувствовать себя уверенно на трансферном рынке. По информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость Баойя оценивается примерно в € 25 млн, однако руководство «Айнтрахта» ожидает получить за своего игрока сумму, значительно превышающую эти цифры. В перспективе возможный переход молодого француза в «Арсенал» может стать одним из самых громких трансферов предстоящего трансферного окна, и за развитием этой ситуации уже внимательно следят футбольные болельщики и эксперты по всему миру.