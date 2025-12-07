Бекхэм, совладелец «Интер Майами»: хочу, чтобы Месси остался жить в Майами после окончания карьеры

Дата публикации: 07-12-2025 21:56

Совладелец и президент клуба "Интер Майами" Дэвид Бекхэм поделился своими впечатлениями о нападающем Лионеле Месси после важной победы клуба в финальном матче МЛС. Благодаря вкладу аргентинского форварда, "Интер Майами" впервые в своей истории стал обладателем Кубка МЛС, переиграв в решающем поединке "Ванкувер Уайткэпс" со счетом 3:1.

Бекхэм признался, что мечтает увидеть Месси в Майами даже после завершения его футбольной карьеры. - Я бы хотел, чтобы Месси остался жить в Майами, когда закончит играть. Но Лео рассказал мне, что больше всего думает о жизни рядом с "Камп Ноу", где прошли его лучшие годы. Нет никакого другого футболиста, который был бы настолько предан Барселоне, как он. Эту любовь видно даже по мелочам - логотип "Барсы" на его ноге, на бутылке с водой, которую он приносит с собой.

Говоря о финальной игре, Бекхэм отметил силу соперника: - В последние минуты матча наша задача была просто забить. Хочу отдать должное "Ванкуверу" - эта команда играла очень здорово и создала нам немало проблем. Когда соперник сравнял счет, у них появилось преимущество и инициативу пришлось перехватить. Всё изменилось, когда мы смогли вернуть мяч и отдать его Лео - он способен создавать опасные моменты буквально из ничего. Команда сплотилась, показала характер и сыграла очень уверенно.

Президент "Интер Майами" добавил, что путь к этому триумфу не был легким: - За последние годы мне пришлось провести много ночей без сна. Но я всегда верил в успех Майами и знал, что здесь можно создать по-настоящему значимый футбольный проект. Я нашёл отличных партнеров, и мы вместе убедились, что невозможное возможно. Как написано на наших футболках: "Свобода мечтать", - приводит слова Бекхэма Mundo Deportivo со ссылкой на Apple TV.