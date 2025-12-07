«Брайтон» ушёл от поражения в игре АПЛ против «Вест Хэма»

Дата публикации: 07-12-2025 21:57

В 15-м туре английской Премьер-лиги сезона 2025/2026 прошёл напряжённый поединок между командами Брайтон энд Хоув Альбион и Вест Хэм Юнайтед. Матч завершился ничейным счётом 1:1. Встреча состоялась на домашней арене Брайтона - стадионе Американ Экспресс. Судил игру арбитр Саймон Хупер из графства Уилтшир.

Счёт в матче открыл нападающий Вест Хэма Джаррод Боуэн, забив гол на 73-й минуте, чем вывел гостей вперёд. Однако хозяева поля не собирались сдаваться и уже на первой компенсированной минуте - на 90+1-й минуте - Жоржиньо Рюттер смог сравнять результат, забив важный гол в самой концовке встречи. Благодаря усилиям обеих команд матч получился захватывающим и напряжённым до последних секунд.

В результате этой игры Брайтон энд Хоув Альбион набрал 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, находясь в зоне борьбы за еврокубки. Вест Хэм Юнайтед, имея в своём активе 13 очков, пока располагается на 18-й позиции, ведя борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе.

В следующем туре "чайки" 13 декабря встретятся на выезде с Ливерпулем, а "молотобойцы" 14 декабря сыграют на своём поле против Астон Виллы.