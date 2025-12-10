«Марсель» вырвал победу над «Юнионом» в матче Лиги чемпионов

Дата публикации: 10-12-2025 01:54

Состоялся матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2025/2026, в котором на поле встретились команды "Юнион" и "Марсель". Встреча проходила на стадионе "Лотто Парк" в Брюсселе. Главным арбитром поединка был Жоау Педру Пиньейру. Игра получилась напряжённой, динамичной и подарила болельщикам множество эмоций. Итоговый результат встречи - 3:2 в пользу гостей из Марселя. Прямую трансляцию этого захватывающего поединка можно было посмотреть на Okko, а также на странице Okko на "Чемпионате".

Уже в начале матча игроки обеспечили интерес – первым отличился полузащитник "Юниона" Анан Халаили, открыв счет на табло. Однако "Марсель" быстро пришёл в себя: на 15-й минуте нападающий французского клуба Игор Пайшао сравнял счёт. К концу первого тайма форвард Мэйсон Гринвуд вывел гостей вперёд, а во втором тайме, на 58-й минуте, оформил дубль, увеличив отрыв своей команды. "Юнион" не сдавался – на 71-й минуте Халаили забил свой второй гол, сократив отставание, но выровнять положение хозяева не смогли. Благодаря усилиям Гринвуда "Марсель" одержал волевую победу и укрепил свои позиции в группе.

В следующем туре, который пройдёт 21 января, "Марсель" сыграет с "Ливерпулем", а "Юнион" встретится с "Баварией". Предстоящие матчи обещают быть не менее интригующими для поклонников Лиги чемпионов.