«Монако» одолел «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов

Дата публикации: 10-12-2025 01:58

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором на поле встретились французский клуб "Монако" и турецкий "Галатасарай". Встреча прошла на стадионе "Луи II" в Монако. Основным судьёй матча выступил Данни Маккели из Дордрехта, Нидерланды. Хозяева сумели одержать победу с минимальным счётом 1:0, укрепив свои позиции в турнирной таблице.

Российский полузащитник Александр Головин вышел на поле в стартовом составе "Монако" и внёс заметный вклад в игру команды. На 82-й минуте тренер решил заменить Головина, чтобы освежить состав. В начале второго тайма, на 50-й минуте, полузащитник хозяев Денис Закария не смог реализовать пенальти - его удар отразил вратарь "Галатасарая". Однако на 68-й минуте нападающий Фоларин Балогун смог поразить ворота гостей и принёс "Монако" важные три очка.

В следующем, 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов "Монако" на выезде встретится с мадридским "Реалом" во вторник, 20 января. А уже на следующий день "Галатасарай" дома сыграет против испанского "Атлетико". Обе команды продолжают борьбу за выход в плей-офф главного клубного турнира Европы.