Собослаи забил с пенальти и принес «Ливерпулю» победу над «Интером» в Лиге чемпионов

Дата публикации: 10-12-2025 02:00

В Милане состоялся захватывающий матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона 2025/2026 между командами Интер и Ливерпуль. Встреча прошла на знаменитом стадионе Сан-Сиро (Джузеппе Меацца), а главным судьёй был назначен немецкий арбитр Феликс Цвайер. Противостояние завершилось минимальной победой гостей - Ливерпуль добыл три очка, одержав победу со счётом 1:0.

В первом тайме, на 32-й минуте, защитник Ливерпуля Ибраима Конате забил гол после подачи с углового, однако взятие ворот было отменено после долгого просмотра видеоповтора VAR из-за нарушения правил. Основные события произошли ближе к финальному свистку - на 88-й минуте полузащитник мерсисайдцев Доминик Собослаи реализовал пенальти, уверенно пробив с одиннадцатиметровой отметки и принес своей команде столь важную победу.

После шести сыгранных туров миланский Интер набрал 12 очков и сейчас занимает пятое место в турнирной таблице. Ливерпуль также заработал 12 очков, но располагается на восьмой позиции, уступая по дополнительным показателям. В предыдущем туре нерадзурри проиграли мадридскому Атлетико со счётом 1:2, в то время как красные уступили ПСВ из Эйндховена с результатом 1:4.

Финальный поединок нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на арене Пушкаш Арена в Будапеште. Решающий матч турнира будет сыгран 30 мая 2026 года и обещает стать настоящим украшением сезона для всех ценителей европейского футбола.