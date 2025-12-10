Два гола Кунде принесли «Барселоне» победу над «Айнтрахтом» в 6-м туре Лиги чемпионов

Дата публикации: 10-12-2025 01:59

Прошел матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона 2025-2026 годов, где встречались "Барселона" и "Айнтрахт". Победу в этом упорном поединке одержали каталонцы, матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. Игра проходила на легендарном стадионе "Спотифай Камп Ноу" в Барселоне, а обслуживал встречу главный арбитр из Италии Давиде Масса (Империя).

Уже на 21-й минуте матча "Айнтрахт" вырвался вперёд - точный удар нанес Ансгар Кнауфф, открыв счёт и порадовав болельщиков немецкой команды. Однако после перерыва ситуация изменилась. На 50-й минуте Жюль Кунде сравнял счет, а всего три минуты спустя вновь поразил ворота соперника, оформив дубль и подарив "Барселоне" важную победу на своём поле.

Благодаря этому успеху, каталонский клуб записал на свой счет 10 очков и пока занимает 14-е место группы. "Айнтрахт", в свою очередь, набрал четыре очка и располагается на 30-й позиции в турнирной таблице, что осложняет их шансы на выход в следующую стадию турнира.

Напомним, что финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 года на "Пушкаш Арене" в Будапеште. Именно на этом знаменитом венгерском стадионе определится новый чемпион Европы.