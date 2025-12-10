«Аталанта» обыграла «Челси» в 6-м туре Лиги чемпионов

Дата публикации: 10-12-2025 01:56

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона 2025-2026, в котором встречались "Аталанта" из Италии и "Челси" из Англии. Итальянская команда одержала победу со счетом 2:1. Игра проходила на стадионе "Джевисс - Атлети Адзурри д'Италия" в Бергамо, а главным судьей встречи выступил Алехандро Эрнандес из города Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания.

Счет был открыт уже на 25-й минуте — Жоао Педро забил гол и вывел гостей вперёд. Во втором тайме, на 55-й минуте, нападающий хозяев Джанлука Скамакка восстановил равновесие. Решающий и победный мяч за итальянскую команду на 83-й минуте забил Шарль Де Кетеларе, закрепив успех "Аталанты" в этом напряженном поединке.

После этой встречи "Аталанта" сумела набрать 13 очков и выйти на третью позицию в общей турнирной таблице Лиги чемпионов. "Челси", в свою очередь, набрал 10 очков и занимает 11-е место. Борьба за выход в следующий этап турнира становится все более напряженной, ведь до решающих матчей осталось совсем немного времени.

Напомним, что финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет на "Пушкаш Арене" в Будапеште. Главная встреча всего сезона состоится 30 мая 2026 года, и болельщики по всему миру с нетерпением ждут этого грандиозного события.