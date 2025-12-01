23:35 ()
Свернуть список

Реал Мадрид - Манчестер Сити 10 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 10-12-2025 22:00
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
10 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Реал Мадрид
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Манчестер Сити, которое состоится 10 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1БельгияврТибо Куртуа
17ИспаниязщРауль Асенсио
18ИспаниязщАльваро Фернандес
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
8УругвайпзФедерико Вальверде
14ФранцияпзОрельен Тчуамени
15ТурцияпзАрда Гюлер
7Бразилияпз Винисиус Жуниор
5АнглияпзДжуд Беллингем
21ИспанияпзБраим Диас
10ФранциянпКилиан Мбаппе
25ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
27ПортугалиязщМатеус Нунес
3ПортугалиязщРубен Диаш
24ХорватиязщЙошко Гвардиол
33АнглиязщНико О'Райли
20ПортугалияпзБернарду Силва
14ИспанияпзНико Гонсалес
47АнглияпзФил Фоден
11БельгияпзЖереми Доку
4НидерландыпзТейани Рейндерс
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
Главные тренеры
ИспанияХаби Алонсо
ИспанияХосеп Гвардиола
История личных встреч
19.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 2-й матчРеал Мадрид3 : 1Манчестер Сити
11.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 1-й матчМанчестер Сити2 : 3Реал Мадрид
17.04.2024Лига чемпионов1/4 финала. 2-й матчМанчестер Сити1 : 1 3 : 4Реал Мадрид
09.04.2024Лига чемпионов1/4 финала. 1-й матчРеал Мадрид3 : 3Манчестер Сити
17.05.2023Лига чемпионов1/2 финала. 2-й матчМанчестер Сити4 : 0Реал Мадрид
09.05.2023Лига чемпионов1/2 финала. 1-й матчРеал Мадрид1 : 1Манчестер Сити
04.05.2022Лига чемпионов1/2 финала. 2-й матчРеал Мадрид3 : 1 ДВМанчестер Сити
26.04.2022Лига чемпионов1/2 финала. 1-й матчМанчестер Сити4 : 3Реал Мадрид
07.08.2020Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчМанчестер Сити2 : 1Реал Мадрид
26.02.2020Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчРеал Мадрид1 : 2Манчестер Сити
07.12.2025Испания — Примера15-й турРеал Мадрид0 : 2
03.12.2025Испания — Примера19-й тур0 : 3Реал Мадрид
30.11.2025Испания — Примера14-й тур1 : 1Реал Мадрид
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур3 : 4Реал Мадрид
23.11.2025Испания — Примера13-й тур2 : 2Реал Мадрид
06.12.2025Англия — Премьер-лига15-й турМанчестер Сити3 : 0
02.12.2025Англия — Премьер-лига14-й тур4 : 5Манчестер Сити
29.11.2025Англия — Премьер-лига13-й турМанчестер Сити3 : 2
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турМанчестер Сити0 : 2
22.11.2025Англия — Премьер-лига12-й тур2 : 1Манчестер Сити
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Реал» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Арсенал515
2
1/8 финала
Бавария615
3
1/8 финала
ПСЖ512
4
1/8 финала
Интер М512
5
1/8 финала
Реал Мадрид512
6
1/8 финала
Боруссия Д510
7
1/8 финала
Челси510
8
1/8 финала
Манчестер Сити510
9
Плей-офф
Спортинг610
10
Плей-офф
Аталанта510
11
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед59
12
Плей-офф
Атлетико М59
13
Плей-офф
Ливерпуль59
14
Плей-офф
Галатасарай59
15
Плей-офф
ПСВ Эйндховен58
16
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур58
17
Плей-офф
Байер58
18
Плей-офф
Барселона57
19
Плей-офф
Карабах57
20
Плей-офф
Наполи57
21
Плей-офф
Марсель56
22
Плей-офф
Ювентус56
23
Плей-офф
Монако56
24
Плей-офф
Пафос56
25 Юнион56
26 Олимпиакос65
27 Брюгге54
28 Атлетик Б54
29 Айнтрахт Ф54
30 Копенгаген54
31 Бенфика53
32 Славия П53
33 Будё-Глимт52
34 Вильярреал51
35 Кайрат61
36 Аякс50

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close