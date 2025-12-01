Реал Мадрид - Манчестер Сити 10 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 10-12-2025 22:00
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
10 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Манчестер Сити, которое состоится 10 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|17
|зщ
|Рауль Асенсио
|18
|зщ
|Альваро Фернандес
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|15
|пз
|Арда Гюлер
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|21
|пз
|Браим Диас
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|25
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|33
|зщ
|Нико О'Райли
|20
|пз
|Бернарду Силва
|14
|пз
|Нико Гонсалес
|47
|пз
|Фил Фоден
|11
|пз
|Жереми Доку
|4
|пз
|Тейани Рейндерс
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|19.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 1
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 3
|17.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 1 3 : 4
|09.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 3
|17.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 0
|09.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|04.05.2022
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1 ДВ
|26.04.2022
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|4 : 3
|07.08.2020
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1
|26.02.2020
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 2
|07.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|0 : 2
|03.12.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|0 : 3
|30.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 1
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 4
|23.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|2 : 2
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|02.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 5
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 2
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Реал» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Арсенал
|5
|15
| 2
1/8 финала
|Бавария
|6
|15
| 3
1/8 финала
|ПСЖ
|5
|12
| 4
1/8 финала
|Интер М
|5
|12
| 5
1/8 финала
|Реал Мадрид
|5
|12
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|5
|10
| 7
1/8 финала
|Челси
|5
|10
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|5
|10
| 9
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 10
Плей-офф
|Аталанта
|5
|10
| 11
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
| 12
Плей-офф
|Атлетико М
|5
|9
| 13
Плей-офф
|Ливерпуль
|5
|9
| 14
Плей-офф
|Галатасарай
|5
|9
| 15
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|5
|8
| 16
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|8
| 17
Плей-офф
|Байер
|5
|8
| 18
Плей-офф
|Барселона
|5
|7
| 19
Плей-офф
|Карабах
|5
|7
| 20
Плей-офф
|Наполи
|5
|7
| 21
Плей-офф
|Марсель
|5
|6
| 22
Плей-офф
|Ювентус
|5
|6
| 23
Плей-офф
|Монако
|5
|6
| 24
Плей-офф
|Пафос
|5
|6
|25
|Юнион
|5
|6
|26
|Олимпиакос
|6
|5
|27
|Брюгге
|5
|4
|28
|Атлетик Б
|5
|4
|29
|Айнтрахт Ф
|5
|4
|30
|Копенгаген
|5
|4
|31
|Бенфика
|5
|3
|32
|Славия П
|5
|3
|33
|Будё-Глимт
|5
|2
|34
|Вильярреал
|5
|1
|35
|Кайрат
|6
|1
|36
|Аякс
|5
|0