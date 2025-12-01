Байер - Ньюкасл Юнайтед 10 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 10-12-2025 22:00
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
10 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 10 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
|1
|вр
|Марк Флеккен
|5
|зщ
|Луак Баде
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|13
|зщ
|Артур
|30
|пз
|Ибрахим Маза
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|10
|пз
|Малик Тилльман
|9
|пз
|Клаудио Эчеверри
|19
|нп
|Эрнест Поку
|14
|нп
|Патрик Шик
|32
|вр
|Аарон Рамсдейл
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|12
|зщ
|Малик Тшау
|3
|зщ
|Льюис Холл
|8
|пз
|Сандро Тонали
|7
|пз
|Жоэлинтон
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|10
|нп
|Энтони Гордон
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|11
|нп
|Харви Барнс
Главные тренеры
|Каспер Юльманн
|Эдди Хау
История личных встреч
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|02.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 1
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 2
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 3
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|02.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 4
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Арсенал
|5
|15
| 2
1/8 финала
|Бавария
|6
|15
| 3
1/8 финала
|ПСЖ
|5
|12
| 4
1/8 финала
|Интер М
|5
|12
| 5
1/8 финала
|Реал Мадрид
|5
|12
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|5
|10
| 7
1/8 финала
|Челси
|5
|10
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|5
|10
| 9
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 10
Плей-офф
|Аталанта
|5
|10
| 11
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
| 12
Плей-офф
|Атлетико М
|5
|9
| 13
Плей-офф
|Ливерпуль
|5
|9
| 14
Плей-офф
|Галатасарай
|5
|9
| 15
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|5
|8
| 16
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|8
| 17
Плей-офф
|Байер
|5
|8
| 18
Плей-офф
|Барселона
|5
|7
| 19
Плей-офф
|Карабах
|5
|7
| 20
Плей-офф
|Наполи
|5
|7
| 21
Плей-офф
|Марсель
|5
|6
| 22
Плей-офф
|Ювентус
|5
|6
| 23
Плей-офф
|Монако
|5
|6
| 24
Плей-офф
|Пафос
|5
|6
|25
|Юнион
|5
|6
|26
|Олимпиакос
|6
|5
|27
|Брюгге
|5
|4
|28
|Атлетик Б
|5
|4
|29
|Айнтрахт Ф
|5
|4
|30
|Копенгаген
|5
|4
|31
|Бенфика
|5
|3
|32
|Славия П
|5
|3
|33
|Будё-Глимт
|5
|2
|34
|Вильярреал
|5
|1
|35
|Кайрат
|6
|1
|36
|Аякс
|5
|0