Байер - Ньюкасл Юнайтед 10 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 10-12-2025 22:00
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
10 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Байер
Ньюкасл Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 10 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1НидерландыврМарк Флеккен
5ФранциязщЛуак Баде
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
4АнглиязщДжарелл Куанса
13Бразилиязщ Артур
30ГерманияпзИбрахим Маза
24ИспанияпзАлеш Гарсия
10СШАпзМалик Тилльман
9АргентинапзКлаудио Эчеверри
19НидерландынпЭрнест Поку
14ЧехиянпПатрик Шик
32АнглияврАарон Рамсдейл
21АнглиязщТино Ливраменто
5ШвейцариязщФабиан Шер
12ГерманиязщМалик Тшау
3АнглиязщЛьюис Холл
8ИталияпзСандро Тонали
7Бразилияпз Жоэлинтон
39БразилияпзБруно Гимарайнс
10АнглиянпЭнтони Гордон
23АнглиянпДжейкоб Мёрфи
11АнглиянпХарви Барнс
Главные тренеры
ДанияКаспер Юльманн
АнглияЭдди Хау
История личных встреч
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й тур2 : 0Байер
02.12.2025Кубок Германии1/8 финала0 : 1Байер
29.11.2025Германия — Бундеслига12-й турБайер1 : 2
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур0 : 2Байер
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й тур1 : 3Байер
06.12.2025Англия — Премьер-лига15-й турНьюкасл Юнайтед2 : 1
02.12.2025Англия — Премьер-лига14-й турНьюкасл Юнайтед2 : 2
29.11.2025Англия — Премьер-лига13-й тур1 : 4Ньюкасл Юнайтед
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур2 : 1Ньюкасл Юнайтед
22.11.2025Англия — Премьер-лига12-й турНьюкасл Юнайтед2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Арсенал515
2
1/8 финала
Бавария615
3
1/8 финала
ПСЖ512
4
1/8 финала
Интер М512
5
1/8 финала
Реал Мадрид512
6
1/8 финала
Боруссия Д510
7
1/8 финала
Челси510
8
1/8 финала
Манчестер Сити510
9
Плей-офф
Спортинг610
10
Плей-офф
Аталанта510
11
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед59
12
Плей-офф
Атлетико М59
13
Плей-офф
Ливерпуль59
14
Плей-офф
Галатасарай59
15
Плей-офф
ПСВ Эйндховен58
16
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур58
17
Плей-офф
Байер58
18
Плей-офф
Барселона57
19
Плей-офф
Карабах57
20
Плей-офф
Наполи57
21
Плей-офф
Марсель56
22
Плей-офф
Ювентус56
23
Плей-офф
Монако56
24
Плей-офф
Пафос56
25 Юнион56
26 Олимпиакос65
27 Брюгге54
28 Атлетик Б54
29 Айнтрахт Ф54
30 Копенгаген54
31 Бенфика53
32 Славия П53
33 Будё-Глимт52
34 Вильярреал51
35 Кайрат61
36 Аякс50

Отзывы и комментарии к матчу

