"Атлетико" одолел ПСВ в матче Лиги чемпионов

Дата публикации: 10-12-2025 01:55

Прошел матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретились испанский Атлетико Мадрид и голландский ПСВ Эйндховен. Игра состоялась на арене Филипс в Эйндховене, а главным судьей встречи стал Майкл Оливер из Англии. В напряжённом и зрелищном противостоянии волевую победу одержали футболисты из Испании со счетом 3:2.

Счет был открыт уже на 10-й минуте усилиями бывшего полузащитника московского Спартака Гуса Тиля – он вывел ПСВ вперед. Спустя 27 минут аргентинский нападающий Атлетико Хулиан Альварес сравнял счет. В начале второго тайма, на 52-й минуте, защитник гостей Давид Ганцко отличился голом, после чего на 56-й минуте нападающий Александр Сёрлот укрепил преимущество мадридцев. Лишь на 85-й минуте форвард ПСВ Рикардо Пепи смог сократить разницу в счете, однако гостей это уже не остановило.

Теперь оба коллектива готовятся к новым испытаниям. В следующем, 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов, ПСВ отправится в Англию, где 21 января сыграет против Ньюкасла. В этот же день Атлетико предстоит гостевая встреча против турецкого Галатасарая. Футболисты и болельщики уже в ожидании следующих ярких матчей турнира.